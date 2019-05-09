Столкновение легковушки и грузовика на МКАД: погибли два человека

Столичные экстренные службы сообщили о ДТП на 73-м километре МКАД.

На внутренней стороне МКАД произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, в результате чего погибли два человека, сообщает ТАСС.

В настоящее время движение в районе ДТП затруднено - перекрыто 3 полосы МКАД.