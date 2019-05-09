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9 мая 201900:37

Хачанов зачехлил ракетку на турнире в Мадриде

EPA

Российский теннисист Карен Хачанов в мачте второго круга турнира серии "Мастерс" в Мадриде встречался с испанцем Фернандо Вердаско. Соперники провели на корте 2 часа 28 минут. Игра завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:1, 7:5 в пользу представителя Испании.

Хачанов был посеян на турнире под 11-м номером. В третьем раунде Вердаско сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

Напомним, что призовой фонд соревнований в Мадриде превышает 6,5 миллиона евро.

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