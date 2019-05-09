Тренер "Тоттенхэма" Почеттино: мои парни – герои

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино не смог сдержать слез после победы своей команды в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов против голландского "Аякса". По мнению аргентинского специалиста, футболисты "шпор" провели потрясающий второй тайм, сделавший их героями.

"Спасибо футболу, спасибо парням. Эти игроки – мои герои. Второй тайм с "Аяксом" получился потрясающим. Я благодарен судьбе, что стал тренером", – цитирует Почеттино Sky Sports.

Напомним, что "Тоттенхэм" в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов, уступая "Аяксу" после первого тайма 0:2, сумел добиться победы со счетом 3:2 и вышел по сумме двух встреч в финал Лиги чемпионов.