Корпорация Space X провела неудачные испытания парашютной системы

Корпорация Space X провела в апреле неудачные испытания парашютной системы, предназначенной для мягкой посадки. Об этом заявили представители НАСА.

При испытании три из четырех парашютов сработали некорректно. Спускаемый аппарат был поврежден при падении на землю.

Сейчас предстоит выяснить, есть ли в этой системе какие-то дефекты или дело в обстоятельствах испытания, передает телеканал "Россия 24".