Карякин начал этап Grand Chess Tour с трех ничьих в рапиде

В Кот-д'Ивуаре стартовал шахматный этап Grand Chess Tour-19. Российский гроссмейстер Сергей Карякин в первый день турнира провел три встречи. Все матчи по быстрым шахматам россиянин закончил с ничейным результатом.

Соперниками Карякина стали француз Максим Вашье-Лаграв, американец Хикару Накамура и еще один представитель России Ян Непомнящий. Последний также сыграл вничью с болгарином Веселином Топаловым и уступил действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену.

9 мая продолжатся соревнования в рапиде. Напомним, что первый этап Grand Chess Tour завершится 11 мая. В последний день соревнований участники сыграют блиц.