По Южной Якутии проехал "Эшелон Победы". Речь об акции, где главные герои — ветераны труда и дети войны. Именно в таких вагонах-теплушках 74 года назад возвращались герои. В этом году торжественная встреча символического поезда победителей состоялась уже в шестой раз.

С красными знаменами и букетами гвоздик между станциями Южной Якутии идет "Эшелон Победы". Первым его встречают старожилы города Алдан. В составе поезда находится теплушка, в которой в 1945-м победители возвращались домой.

"Именно в этом вагоне шел эшелон Победы, который формировался в Берлине и в 1945 году пришел в Москву", — говорит Анатолий Щербак, заместитель генерального директора АО "АК "Железные дороги Якутии".

Сегодня в вагоне-теплушке едет молодежь – участники патриотического движения "Юнармия". Едут стоя, как когда-то их деды и прадеды. Тогда в одну теплушку вмещалось около сорока человек.

В соседнем плацкартном вагоне едут ветераны труда и дети войны. На каждой остановке они рассказывают о тяжелой жизни в глубоком тылу, и как много приходилось работать для снабжения фронта.

Тех, кто уже не в состоянии посетить вокзал, участники акции навещают дома. Петр Александрович Ланцов — последний ветеран Великой отечественной войны, который живет в Томмоте. В 19 лет его призвали на Восточный фронт.

"Харилари – это недалеко от нашей границы. Там были укрепления японцев в сопках. Вот там бои тяжелые были", — вспоминает ветеран.

Алданский район, по которому движется "Эшелон Победы", сегодня с особой гордостью вспоминает о семи земляках — Героях Советского Союза. Это очень много для малонаселенной территории. Через год необычный поезд снова отправится в путь, только уже на 500 километров дальше, чтобы к акции смогли присоединиться жители Якутска.