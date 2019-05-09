В Тверской области из земли поднимают из земли самолет Пе-2, который искали 20 лет

В Тверской области поисковики поднимают из земли самолет времен Великой Отечественной войны. Этот советский Пе-2, его искали около 20 лет. Экспедиция проходит в рамках проекта "Воздушные рабочие войны. Калининский фронт".

Когда-то на этом месте была деревня, сейчас глухой лес. Именно здесь, по информации, которую поисковикам удалось раздобыть в архивах, в 1942 году разбился советский военный самолет Пе-2 с экипажем на борту.

Этот самолет искали почти двадцать лет. Поисковые отряды меняли друг друга, находили малые части фюзеляжа разбившейся машины, но точное место гибели удалось установить только сейчас.

"Информация появилась в 2000-х годах", — рассказывает Владимир Стрельников, глава администрации Погорелое Городище.

Здесь, в Зубцовском районе Тверской области, летом 1942 года во время контрнаступления Красной Армии шли ожесточенные воздушные бои при поддержке авиации. Только в районе Погорелого Городища поисковикам удалось обнаружить более десятка погибших машин.

Удар самолета о землю был такой силы, что двигатели ушли более чем на четыре метра в глубину. Чтобы их достать, на место гибели самолета пришлось вызывать экскаватор. Но работа лопатами здесь все равно в приоритете. Среди частей фюзеляжа поисковики находят останки экипажа.

Помимо металлоискателей поисковики используют глубинные металлодетекторы, которые значительно помогают в поиске. "Рамка помогает координировать действия поисковиков", — говорит Иван Власов, заместитель командира поискового отряда "Катюша".

После подъема частей фюзеляжа и останков экипажа работа поисковиков не заканчивается. Теперь необходимо установить номер боевой машины, который в свою очередь поможет узнать имена летчиков.

Сейчас тверские поисковики проверяют еще одну информацию. В нескольких сот метрах от найденного самолета может находится еще один Пе-2.