На азербайджанском судне в Каспийском море во время пожара пострадали люди

В Каспийском море в результате пожара на азербайджанском трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" пострадали 14 человек. Они получили ожоги различной степени тяжести.

По данным компании Saipem, арендующей судно в ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", все пострадавшие эвакуированы на берег кораблем Citadel.

В настоящий момент пожар на корабле потушен, сообщает ТАСС.

Местные СМИ сообщили, что пожар произошел на технологическом оборудовании в трубоукладочной зоне судна.

По данным пресс-службы пароходства, экипаж корабля не пострадал.