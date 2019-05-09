Тренер "Аякса" тен Хаг: никого не могу винить в проигрыше "Тоттенхэму"

Главный тренер амстердамского "Аякса" Эрик тен Хаг заявил, что его команда заслужила выхода в финал Лиги чемпионов, однако все перевернул мяч полузащитника "Тоттенхэма" Лукаса Моуры, забитый на последних секундах матча. Также он похвалил своих футболистов за прошедший сезон.

"Мы были очень близки к успеху, который полностью заслужили, но последняя секунда все перечеркнула… Я никого не могу винить в таком результате. Мы провели невероятный сезон и здорово выросли как команда", – приводит слова тен Хага BBC.

Напомним, что "Аякс" дома уступил "Тоттенхэму" со счетом 2:3 и по сумме двух встреч завершил выступление в Лиге чемпионов.