Трамп: Китай сорвал заключение торговой сделки

Китай сорвал заключение с США двусторонней торговой сделки в ходе торговых переговоров. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

"Они сорвали сделку", — сказал он в среду во время выступления перед своими сторонниками во Флориде.

Трамп добавил, что в США прибывает вице-премьер Госсовета КНР для продолжения консультаций. "Если мы не заключим сделку, нет ничего плохого в том, что мы будем получать больше 100 млрд в год", — цитирует ТАСС заявление американского лидера.

В минувшее воскресенье Трамп заявил, что 10 мая увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения пошлин на другие товары.

В конце сентября прошлого года США ввели 10%-е пошлины на китайские товары на сумму 200 млрд долларов. Пекин ввел ответные пошлины на американские товары на сумму 60 млрд долларов.

Первоначальные пошлины США на китайские товары на 50 млрд долларов в основном затронули капитальные товары. Последующие пошлины на продукцию стоимостью 200 млрд долларов коснулись капитальных товаров и некоторых потребительских товаров.

Один из источников Reuters, знакомый с ходом переговоров, заявил, что последний раунд обсуждений прошел очень плохо.

"Китай отказался от дюжины вещей, если не больше", — сказал источник.

По данным Reuters, из каждой из семи глав проекта торгового соглашения Китай убрал свои обязательства по изменению законов для удовлетворения основных требований Вашингтона, касающихся кражи интеллектуальной собственности США и коммерческой тайны, принудительной передачи технологий, конкурентной политики, доступа к финансовым услугам и манипулирования валютой.