Автор хет-трика в ворота "Аякса" Моура: это лучший момент в карьере

Главный герой ответной встречи полуфинала Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Тоттенхэм Хотспур" Лукас Моура, забивший три мяча в ворота соперника, признался, что верил до последнего в победу "шпор". Также он сообщил, что английский клуб является семьей, где каждый вносит вклад в общее дело.

"Победный гол на последней минуте? Это лучший момент в моей карьере. Я невероятно счастлив и горжусь нашей командой. До конца верил в возможность обыграть "Аякс". Мы сражались за победу. Второй тайм – это что-то невероятное. За такие моменты мы и любим футбол. Подобное нельзя объяснить", – цитирует бразильского полузащитника официальный сайт "Тоттенхэма".

Кроме того, он отметил атмосферу, которая царит в английской команде. "Мы чувствуем себя семьей. Я верил в партнеров, даже несмотря на потерю ключевых игроков. Хочу им сказать большое спасибо. Мы не переставали бороться и добились нужного результата", – заявил футболист.

Напомним, что Лукас Моура забил три мяча в ворота "Аякса", которые вывели "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов.