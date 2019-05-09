"Сан-Хосе" обыграл "Колорадо" и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге определился последний полуфиналист Кубка Стэнли. Им стал "Сан-Хосе Шаркс", одолевший в седьмой встрече серии плей-офф "Колорадо Эвеланш". Матч, прошедший на площадке "акул", завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.

Шайбы у победителей забросили Джо Павелски, Томаш Хертл и Йоонас Донской. У проигравших отличились Микко Рантанен и Тайсон Джост. Российский защитник "лавин" Никита Задоров результативными действиями не отметился. Вратарь "Колорадо" Семен Варламов провел эту встречу на скамейке для запасных.

Счет в серии до четырех побед стал 4:3 в пользу "Сан-Хосе". В финале Западной конференции "акулы" сразятся с "Сент-Луис Блюз".