Депутат предложил нанести на интернет-карты все памятники Великой Отечественной

Все памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне, предложил нанести на электронные карты, в том числе сервисов Google и Яндекс, депутат Госдумы от Кемеровской области Антон Горелкин.

"В каждом российском городе, почти в каждом поселке и во многих деревнях есть памятники подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне", — сказал парламентарий в интервью ТАСС. Это и работы известных скульпторов, и братские могилы, и места, связанные с конкретными боями. "В любом случае это наша общая память", — подчеркнул Горелкин, член регионального штаба Общероссийского народного фронта.

При этом большинство этих объектов не наносились на советские карты, как слишком мелкие. На популярных сервисах отмечены даже самые маленькие кафе и частные дома, но почти не встречаются памятники. Это можно и должно исправить, убежден депутат.

Первым памятным объектом, который отметил в родном городе сам Горелкин, стал мемориал в память об энергетиках Кемеровской ГРЭС, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.