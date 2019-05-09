Маурицио Сарри: задача "Челси" – выход в финал и выигрыш Лиги Европы

Главный тренер лондонского "Челси" Маурцио Сарри в преддверии ответного полуфинального поединка Лиги Европы против франкфуртского "Айнтрахта" признался, что соперник "синих" является опасным. Тем не менее, его команда планирует стать чемпионом Лиги Европы.

"Нашей задачей является выход в финал и победа в турнире. Мы чувствуем, что заслуживаем трофей, поэтому матч против "Айнтрахта" – очень важен для нас, — приводит слова Сарри "Советский спорт" со ссылкой на официальный сайт УЕФА. – Надо играть без оглядки на результат первого матча. В ином случае может возникнуть опасность".

"Нас ждет сложный матч, в котором сложно быть фаворитом, ведь нам противостоит сильный соперник с сильными футболистами. "Айнтрахт" очень динамичен, агрессивен в отборе и опасен в атаке. Нам нужно предстать в оптимальной форме".

Напомним, что в первом матче во Франкфурте была зафиксирована ничья 1:1. Ответная игра состоится в Лондоне 9 мая на домашней арене "Челси" – "Стэмфорд Бридж". Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.