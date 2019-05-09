На Алтае найден четвертый погибший турист

Тело четвертого туриста, который погиб под лавиной на Алтае, найдено. Его пока не доставили в Горно-Алтайск, поэтому опознание не проводилось, пишет агентство "Интерфакс".

Напомним, 6 мая на Южно-Чуйском хребте сошла снежная лавина. Под нее попали девять туристов из спортивной секции Новосибирского государственного университета. Семь погибли, двое выжили.

На данный момент найдены тела четырех туристов. В поисках участвуют около 30 спасателей и два вертолета. В Горно-Алтайск приезжают родственники погибших, с ними работают психологи.