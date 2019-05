Атака террористов в Кабуле: девять погибших, десятки раненых

Девять человека погибли накануне в результате атаки боевиков движения "Талибан" (запрещено в России) на здание американской неправительственной организации Counterpart International в афганском Кабуле. По данным МВД Афганистана, среди погибших — трое гражданских лиц, также 20 человек получили ранения.

Атака продолжалась в течение шести часов и началась незадолго до полудня со взрыва заминированного автомобиля у здания, открывшего боевикам доступ внутрь, сообщает афганский телеканал TOLOnews. Силам безопасности удалось прекратить бойню лишь к половине шестого, когда двое напавших на здание боевиков были ликвидированы.

По словам представителя афганского МВД Насрата Рахими, более 170 сотрудников International Counterpart были спасены сотрудниками сил безопасности во время операции против террористов. Организация, ставшая объектом нападения талибов, работает в Афганистане с 2005 года.

Taliban fighters attacked an office of an American non-profit organization in Kabul, #Afghanistan. pic.twitter.com/KKyQQDIaFn