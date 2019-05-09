Вице-премьер Борисов: пока претензий к SSJ100 нет

Полеты российского авиалайнера Sukhoi Superjet 100 пока приостанавливать не будут. Сейчас рассматриваются все версии крушения самолета, но претензий к самой машине нет, заявил вице-премьер Юрий Борисов. Нужно дождаться результатов расследования, добавил он.

Глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь, в свою очередь, до конца расследования комментарии давать отказался, сообщает агентство ТАСС.

Напомним, 5 мая в аэропорту "Шереметьево" совершил жесткую посадку самолет SSJ100 авиакомпании "Аэрофлот". От удара о землю лайнер загорелся. В огне погиб 41 человек, 38 выжили.

Как сообщила министр здравоохранения Верника Скворцова, в тяжелом состоянии еще находятся двое пострадавших. За их жизни борются врачи института Склифосовского.

Кроме того, министр труда Максим Топилин сообщил, что уже начались первые выплаты. Так, 25 семьям назначены пенсии по потере кормильца, а те, кто находился в командировке, получили страховые компенсации.