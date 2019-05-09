Теннисист Феррер завершил карьеру поражением в 1111 матче

Испанский теннисист Давид Феррер объявил о завершении своей профессиональной карьеры. 37-летний испанец ушел из тенниса на минорной ноте – в своем последнем карьерном матче он потерпел поражение от немца Александра Зверева.

Феррер проиграл Звереву по итогам двух сетов – встреча, проходившая в рамках турнира Madrid Open, завершилась со счетом 4:6, 1:6 в пользу теннисиста из Германии. Заключительный в карьере поединок испанца длился 1 час 12 минут.

Этот матч стал для Феррера 1111 в карьере. Из них он за время выступлений в теннисе на профессиональном уровне одержал 733 победы. Накануне он сообщил, что турнир на его родине станет для него последним вне зависимости от показанных на нем результатов.

Напомним, что за 20 лет в теннисе он выиграл 27 трофеев в одиночном разряде, что, как сообщает "Спорт-экспресс", является пятым результатом среди действующих теннисистов. Больше только у швейцарца Роджера Федерера, серба Новака Джоковича, британца Энди Маррея и испанца Рафаэля Надаля.