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День Победы 7 минут назад
Путин поздравил крымчан с 75-й годовщиной освобождения Севастополя и Крыма от фашистов
Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий 9 мая с 75-й годовщиной освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков и с Днем Победы. В поздравительной телеграмме президента, текст которой опубликован на сайте Кремля, подчеркивается, что Севастополь всегда играл особую роль в истории нашей страны, укреплении российской государственности, формировании традиций гражданственности и патриотизма.
Этот надежный форпост России на Черном море стойко отражал натиск врага и вписал яркие, незабываемые страницы в ратную летопись Отечества, отметил Путин. А беспримерный подвиг солдат и офицеров Красной Армии, моряков-черноморцев и участников партизанского движения, освободивших Севастополь и Крым от немецко-фашистских захватчиков в ходе упорных, ожесточенных боев в мае 1944 года, навеки останется в памяти народа.
Президент назвал важным то, что в Крыму и Севастополе искренне гордятся героическим прошлым своего родного края, передают из поколения в поколение традиции беззаветного служения Отчизне и заботятся о ветеранах.
В 10 часов утра на Красной площади в Москве начался парад, посвященный 74-летию Победы в Великой Отечественной войне. Прямую трансляцию ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24", сайт Вести.Ru.
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