Мэр Харькова призвал вернуть городу проспект Жукова

Проспекту генерала Григоренко в Харькове нужно вернуть историческое имя – проспект Жукова, уверен мэр Геннадий Кернес. Оба военачальника достойны увековечения, уверен он, однако маршалом Победы называют только одного. Поэтому глава города призвал жителей поддержать петицию о возврате исторического названия проспекту.

Напомним, проспект маршала Жукова существовал до 2016 года. Однако потом его переименовали в честь генерала-майора советской армии Петра Григоренко, который прославился, прежде всего, как основатель правозащитной организации Украинская хельсинская группа.