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9 мая 201910:20

UFC летом пополнится российским бойцом

Instagram/Sergey "Honda" Khandozhko

Российский боец смешанного стиля Сергей Хандожко предстоящим летом дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Это произойдет 1 июня на турнире в шведском Стокгольме. Россиянин выступает в полусредней весовой категории.

Соперником 26-летнего бойца станет представитель Польши Бартош Фабински, который в ММА добился 14 побед при трех поражениях, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на журналистку Фару Ханнун. В UFC же поляк трижды выходил победителем и один раз потерпел поражение.

Хандожко в своем послужном списке имеет 30 поединков, в 25 из которых он выходил победителем. Предыдущим его соперником был Адриано Родригес – победа нокаутом была одержана россиянином.

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