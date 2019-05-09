Путин: уроки прошедшей войны по-прежнему актуальны

Президент РФ Владимир Путин обратился с речью к участникам и гостям парада в честь Дня Победы с центральной трибуны у стен Кремля. Он поздравил всех с Днем Победы, с днём гордости и скорби.

С каждым годом "мы все острее чувствуем нравственную мощь беспримерного подвига" советского народа в Великой Отечественной войне, сказал президент, подчеркнув, что родину защитил и спас именно народ, он стал "надеждой, оплотом для всего человечества, главный освободителем народов Европы".

В истории России много побед, но на особом месте – победа над фашизмом, ставшая возмездием нацистом за их бесчинства, за то, что возомнили себя высшей расой и развязали войну.

Путин напомнил, что одним из первых принял на себя удар захватчиков гарнизон Брестской крепости. Ее защитник "оставили потомкам на стенах надписи, от которых и сегодня перехватывает дыхание, они и сегодня звучат как клятва и наказ: умираю, но не сдаюсь". Этой клятве верны сегодняшние защитники отечества.

Путин также отметил, что в ряде государств возводят в кумиры нацистов – это недопустимо. Защитить память об истинных героях Великой Отечественной войны – это святой долг, заявил президент России.

Глава государства подчеркнул, что уроки прошедшей войны по-прежнему актуальны, и Россия продолжит укреплять свою обороноспособность. Путин призвал мировое сообщество создать единую систему безопасности для противостояния угрозам и подчеркнул, что РФ открыта к сотрудничеству с теми, кто готов дать отпор экстремизму и терроризму.

Прямую трансляцию Парада Победы ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24", сайт Вести.Ru.