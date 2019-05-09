Воздушную часть Парада Победы отменили из-за погоды

Воздушная часть Парада Победы в Москве отменена в связи со сложными метеоусловиями, сообщили в Минобороны РФ.

В воздушной части должны были принять участие 74 самолета и вертолета стратегической, дальней, военно-транспортной, ударной и истребительной авиации.