Франкфуртский аэропорт не работал полчаса из-за дрона

Работа аэропорта во Франкфурте-на-Майне в четверг утром была приостановлена из-за дрона, сообщает телеканал Welt.

Управляемый аппарат пролетел над взлетно-посадочными полосами в южной части франкфуртского аэропорта. После этого работа воздушной гавани была прекращена примерно на час из-за соображений безопасности: отменены взлеты и посадки, пассажиры застряли в зонах-накопителях и самолетах, готовых к взлету.

Инцидент произошел в 7.30 по местному времени (8.30 по Москве). На поиски дрона были брошены силы полиции, задействован вертолет. Однако дрон найти не удалось. По данным аэропорта, из 1500 запланированных на четверг полетов примерно 70 были отменены или отложены. Это не первый инцидент в крупнейшем аэропорту Германии. В марте обнаружение дронов уже привело к получасовой остановке работы аэропорта. Аэропорт возобновил работу в 8.18.

Отмечается, что немецкие аэропорты слабо защищены от беспилотных летательных аппаратов. Системы военного обнаружения и глушения, используемые, к примеру, в Великобритании, еще не установлены в воздушных гаванях Германии.