На Украине мужчина попытался напасть на одну из участниц "Бессмертного полка"

Неизвестный мужчина попытался прорваться к одной из участниц акции "Бессмертный полк". Инцидент произошел около станции метро "Арсенальная. "Активному" гражданину показалось, что женщина несет георгиевскую ленту. Однако выяснению отношений помешали правоохранительные органы, сообщает агентство РИА Новости.

Полицейские остановили мужчину и объяснили, что лента не черно-оранжевая, а черно-красная. То есть никакого отношения к георгиевской ленте не имеет. Конфликт удалось уладить миром.

Напомним, с 2017 года на Украине запрещены "изготовление и пропаганда" георгиевской ленты. За это предусмотрен штраф в размере до двух с половиной тысяч гривен или до 15 суток ареста за повторное нарушение закона.