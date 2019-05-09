США снова испытали "Минитмен-3"

США произвели очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. По сообщению Командования глобального удара ВВС США, пуск был произведен из шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния в 00:39 по тихоокеанскому времени США (10:39 по Москве).

Невооруженная головная часть ракеты, пролетев 6760 километров, поразила заданную цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн в центральной части Тихого океана (Маршалловы острова). Целью испытаний "Минитмена-3" названо подтверждение и проверка "эффективности, готовности и точности системы вооружений", передает "Интерфакс".

Это уже третье испытание данной ракеты с начала года, предыдущие пуски состоялись 6 февраля и 1 мая. В среднем ежегодно проводится четыре таких пуска. Один из четырех пусков в прошлом году — 31 июля — завершился неудачей. Тогда по соображениям безопасности ракета была уничтожена во время полета над Тихим океаном.

Minuteman III, дальность действия которой составляет 12 тысяч километров, стоит на вооружении американских стратегических сил с 1970 года. Это единственная межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования на вооружении Соединенных Штатов. Всего у США 400 таких ракет, каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок.

Боевое дежурство эти ракеты несут в шахтных пусковых установках на авиабазах Малмстром (штат Монтана), Майнот (Северная Дакота) и авиабазе имени Фрэнсиса Уоррена (Вайоминг). Ракеты регулярно модернизируются, и предположительно останутся на вооружении ВВС США вплоть до 2020 года.