В Киеве прошел альтернативный "Украинский бессмертный полк"
В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк". Порядка тысячи человек собрались на Софийской площади и прошли через аллею "Героев небесной сотни" в центре Киева, где в 2014 были убиты участники Евромайдана. Участники альтернативной акции пояснили свое участие в мероприятии тем, что не хотят забывать и тех, кто сейчас борется за независимость страны. Марш прошел с портретами украинских бойцов, погибших в результате конфликта в Донбассе. Возле Михайловского собора прошел небольшой молебен по погибшим. Шествие прошло мирно, отмечает РИА Новости. Акция завершилась исполнением гимна Украины.
Полиция задержала организатора акции "Никто не забыт, ничто не забыто" (аналог "Бессмертного полка") в Киеве Елену Бережную, сообщает украинское издание "Вести". Задержание прошло возле станции метро "Арсенальная". Задержание правозащитницы полиция объяснила "нарушением общественного порядка". Накануне Бережная на своей странице в Facebook сообщила, что придет на акцию в футболке, на которой нет изображения георгиевской ленты, но есть ее цвета. Два года назад на Украине принят закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты. Согласно нему, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа от 850 до 2550 гривен (2,1—6,3 тысячи рублей) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение грозит административным арестом на срок до 15 суток.
Между тем, оригинальный "Бессмертный полк" прошел практически во всех крупных городах Украины. В нем приняли участие порядка 180 тысяч человек.
Праздник 9 Мая на Украине не отмечают на государственном уровне уже четвертый год. 8 мая там празднуют День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939—1945 годов. В этот же день проходят и официальные мероприятия по случаю окончания войны. Таким образом страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия стремится "присвоить себе совместную победу" стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Порошенко отметил, что именно на территории Украины были разгромлены отборные соединения нацистов и окончательно решилась судьба войны.
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