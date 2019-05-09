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9 мая 201912:33

Сборная России по хоккею посетила мемориал советским солдатам в Братиславе

Спорт-Экспресс

Мужская сборная России по хоккею 9 мая возложила цветы и венки к мемориалу павшим советским воинам под названием "Славин", который находится в словацкой Братиславе. Церемония проходила в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Участие в ней принимали ветераны Великой Отечественной войны, штаб сборной России, хоккеисты, а также персонал команды, сообщает ТАСС. Возложение цветов к мемориалам павшим воинам стало традицией для игроков "Красной машины" в период их участия в чемпионатах мира.

Ветеранов войны поздравил капитан команды Илья Ковальчук: "Это великий праздник. Здорово, что в сборной России сложилась такая традиция, – приводит слова хоккеиста Спорт24.Ru. – День Победы – самый важный праздник в нашей стране. Хочу поздравить и поблагодарить всех ветеранов и пожелать им здоровья".

Напомним, что сборная России по хоккею находится в Братиславе для участия в чемпионате мира. Старт "Красной машины" на турнире состоится 10 мая матчем против Норвегии. Начало игры – в 17:15 по московскому времени.

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