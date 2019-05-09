Могерини: Европа "отвергает любые ультиматумы" Ирана

Евросоюз, а также Франция, Германия и Великобритания "отвергают любые ультиматумы" в отношении ядерной программы Ирана и намерены оценивать соблюдение Исламской Республикой своих обязательств в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) и Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) по действиям Тегерана.

Накануне президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его страна частично прекращает выполнение своих обязательств по ядерному соглашению. Пока речь идет только о двух пунктах Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), касающихся продажи обогащенного урана и тяжелой воды.

Выполнение своих обязательств Иран приостанавливает на 60 суток. Это время Тегеран дает европейским странам на переговоры и ожидает, что другие участники сделки примут меры для ее сохранения и дальнейшего выполнения обязательств.

"Мы с большой озабоченностью отмечаем заявление Ирана в отношении его обязательств в рамках СВПД, — говорится в совместном заявлении Верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерики Могерини и глав МИД Франции, Германии и Великобритании. — Мы остаемся полностью привержены сохранению и полному выполнению СВПД, ключевого достижения глобальной архитектуры нераспространения, служащего интересам безопасности всех сторон".

Участники заявления призывают Иран продолжать полное выполнение своих обязательств в рамках СВПД, как он делал до сих пор, и воздерживаться от любых шагов, способствующих росту напряженности.

Сама Могерини заявила журналистам в румынском Сибиу, где проходит неформальный саммит ЕС, что Евросоюз будет выполнять СВПД до тех пор, пока Иран выполняет сделку и пока МАГАТЭ подтверждает это в отчетах, передает РИА Новости.

Президент Франции Эммануэль Макрон, также прибывший в Сибиу, заявил, что его страна "с самого начала была очень твердо привержена ядерному соглашению" с Ираном, передает "Интерфакс". По его словам, данное соглашение 2015 года не является полным, и его следует дополнить с расчетом на период после 2025 года, отслеживая деятельность Ирана в баллистической области и с учетом действий Исламской Республики в регионе. СВПД нужно сохранить, и Иран должен остаться в этом соглашении, подчеркнул французский президент.