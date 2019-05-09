Сеул не исключил возможности запуска двух ракет с территории КНДР

Южнокорейская сторона не исключила возможности запуска двух ракет с территории северного соседа. Версию приводит агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила неустановленные снаряды из района, где расположены ее ракетные комплексы. Пуск произошел в 16.30 по местному времени (10.30 по Москве). Снаряд пролетел примерно 420 километров. В сообщении уточняется, что районе пуска находится военная база, где размещены баллистические ракеты средней и малой дальности "Скад" и "Нодон".

5 мая в КНДР опубликовали фотографии с ракетных стрельб, прошедших 4 мая. Первыми о запусках этих ракет сообщили военные Южной Кореи: по их информации, несколько ракет были запущены в сторону Японского моря, но не долетели до экономической зоны Японии. Две ракеты малой дальности были запущены накануне в восточном направлении. Южнокорейские эксперты не исключили, что Пхеньян запустил баллистические ракеты, что является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. В ответ на это официальный представитель КНДР заявил, что 4 мая проведены "законные учения, на которые имеют полное право", а все системы упали в территориальных водах КНДР. Пхеньян также возмутился двойными стандартами, когда совместные учения США и Южной Кореи не вызывают никакой реакции, а аналогичные маневры и стрельбы КНДР провоцируют, по словам критиков, напряженность.