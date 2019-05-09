Гроза и ветер в Москве. Синоптики объявили "желтый" уровень опасности

В Москве ожидается усиление ветра до 10 метров в секунду с порывами до 17 метров. Столбик термометра превысит 25 градусов по Цельсию, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.

В столичном регионе складываются потенциально опасные погодные условия. Поэтому синоптики объявили "желтый" уровень угрозы.