Конте сменит Спалетти на посту наставника "Интера"

Итальянский специалист Антонио Конте по окончании футбольного сезона может возглавить миланский "Интер". На этом посту он сменит другого итальянца – бывшего главного тренера "Зенита" Лучано Спаллетти.

На данный момент руководство миланцев ведет переговоры с Конте, который находится без работы, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Sky Sports. Известно, что стороны близки к подписанию контракта. При этом отмечается, что Спаллетти уйдет в отставку исключительно после того, как будет назначен Конте.

Ожидается, что о сделке будет сообщено не раньше 30 июня. Ранее же стало известно о том, что предметный интерес к кандидатуре Конте также проявлял интерес и туринский "Ювентус", который готов расстаться с Массимилиано Аллегри.