США готовы ответить на провокации иранского режима

Пентагон на фоне американских угроз в адрес Ирана 9 мая перебросил на авиабазу Эль-Удейд в Катаре два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.

Накануне на авиабазу прибыли два аналогичных бомардировщика. Они способны нести 20 крылатых ракет "Томагавк" большой дальности.

5 мая советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что для противостояния политике Ирана Вашингтон разместит на Ближнем Востоке бомбардировщики. Также в регион будет направлена ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем "Авраам Линкольн". В настоящее время он находится в Средиземном море.

Джон Болтон отметил, что такое решение преследует цель подать ясный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы США или их союзников столкнется с беспощадной силой.

Ранее исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан написал в своем Twitter, что упреждающая передислокация – это реакция на реальные угрозы от Ирана. В США призывают иранский режим прекратить все провокации.

Ранее американский канал CNN сообщил, что американские власти получили информацию, согласно которой в Персидском заливе возможно размещены Ираном баллистические ракеты ближнего радиуса действия.

Для Соединенных Штатов озабоченность этим размещением стала причиной решения направить в регион авианосную ударную группу и бомбардировщики. В Пентагоне полагают, что действия Ирана угрожают не только США, но и Саудовской Аравии, Катару и Бахрейну.

Представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан 7 мая сообщил, что американскими военными зафиксированы признаки, которые свидетельствуют о готовности иранских вооруженных сил нанести возможные удары по дислоцированным в регионе войскам США.