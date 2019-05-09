Российские керлингистки выиграли матч финала Кубка мира

В Пекине продолжаются матчи группового этапа финала Кубка мира по керлингу среди женских команд. Сборная России провела второй матч группы, в котором одержала победу над командой Южной Кореи. Встреча завершилась со счетом 7:5 в пользу россиянок.

Победу российской команде принесли Анна Сидорова в роли скипа, а также Маргарита Фомина, Юлия Портунова и Юлия Гузиева. Эта победа стала для российских керлингисток первой в группе "B" Кубка мира. На старте они проиграли команде Швейцарии.

В следующем матче группового этапа соревнования подопечные Светланы Колалб встретятся с соперницами из Швеции. Игра состоится 10 мая. Всего же в турнире принимают участие восемь команд: помимо выше указанных сборных в группе "А" выступают Япония, США, Канада и Китай.