В Подмосковье пьяный водитель угнал внедорожник, устроил аварию и скрылся

В Одинцовском районе Подмосковья водитель на внедорожнике наехал на препятствие, а затем скрылся с места ДТП. Для его поиска введен план "Перехват".

Инцидент произошел в деревне Асаково, рассказали ТАСС в пресс-службе главка МВД по Московской области. По словам источника в правоохранительных органах, автомобиль Toyota Land Cruiser, на котором передвигается виновник ДТП, он угнал. По имеющейся информации, угон был совершен нарушителем в нетрезвом виде.