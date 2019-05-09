"Аэрофлот" отменяет вылеты "Суперджетов"

Компания "Аэрофлот" отменила десять парных рейсов, которые должны были выполнять лайнеры Sukhoi Superjet 100. Речь идет о перелетах в Минеральные воды, Тюмень, Астрахань, Ростов-на-Дону и еще несколько городов, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на онлайн табло авиакомпании.

Впрочем, отменяются еще и три рейса самолетов иностранного производства, Airbus A320 и Boeing 737, в Иркутск, французский Лион и в Самару. Журналисты уточняют, что похожая ситуация сложилась 8 мая, когда лайнеры авиакомпании также не вылетели в несколько городов.

Напомним, в парке "Аэрофлота" числятся 50 самолетов Sukhoi Superjet 100. 5 мая один из них совершил жесткую посадку в "Шереметьево". От удара о взлетно-посадочную полосу лайнер загорелся. Из 78 человек на борту погиб 41.