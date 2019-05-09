Киселевич остался вне заявки сборной России на чемпионат мира по хоккею

Защитник сборной России по хоккею и клуба НХЛ "Виннипег Джетс" Богдан Киселевич покинул расположение национальной команды. 29-летний игрок обороны не примет участия в предстоящем чемпионате мира в Словакии.

"Штаб сборной России благодарит защитника Богдана Киселевича за работу, желает ему хорошей подготовки к следующему сезону и рассчитывает на него в дальнейшем", — говорится в Twitter-аккаунте Федерации хоккея России.

Напомним, что накануне Вести.Ru сообщали о том, что в расположение "Красной машины" был вызван другой легионер из НХЛ Никита Задоров, выступающий за "Колорадо Эвеланш". Также накануне получил вызов в сборную страны и Владислав Гавриков из "Коламбус Блю Джекетс".

Чемпионат мира начнется для сборной России матчем против команды Норвегии 10 мая. Начало встречи в 17:15 по московскому времени.