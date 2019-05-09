Влетели под грузовик: появилось видео ночной аварии на МКАДе

Минувшей ночью на Московской кольцевой автодороге погибли два человека.

Инцидент произошел на 73 километре МКАД 8 мая: двигаясь по правой полосе с высокой скоростью водитель легкового автомобиля влетел под стоявший с аварийными световыми сигналами грузовик.

Водитель и пассажир легковой машины погибли. О причине аварии не сообщается.