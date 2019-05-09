Путин прошел в строю "Бессмертного полка" и назвал парад прекрасным

Президент России Владимир Путин в пятый раз принял участие в шествии "Бессмертного полка". Вместе с другими участниками акции он прошел по Красной площади с портретом своего отца-фронтовика в руках.

Рядом с президентом шли автор идеи "Бессмертного полка" Геннадий Иванов, народный артист СССР Василий Лановой, кавалер ордена Святого Георгия IV степени, генерал-полковник запаса Сергей Макаров, ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" Елена Цунаева.

По мнению президента, акция "Бессмертный полк" будет проходить еще очень долго, если не постоянно. существовать как минимум многие годы, поскольку трагедия Великой Отечественной войны затронула каждую семью в нашей стране, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

Одна из причин, по его словам — в том, что практически каждой семьи в нашей стране коснулась трагедия Великой Отечественной войны, и помнить об этом мы будем всегда. Но победа в этой войне стала и огромным триумфом СССР, рассказал Путин в интервью телеканалу "Россия 24". Помнить об этом триумфе и чувствовать свою неразрывную связь с теми, кто победил тогда, дорогого стоит, отметил президент. Даже в тех странах, где пытаются вытравить из людей эту память, это никогда не получится, уверен Путин.

По мнению Путина, День Победы объединяет все поколения россиян историей мужества, так как в каждой семье среди родных есть свои герои войны. Для российского президента Великая Отечественная война — тоже часть семейной истории: ранее он рассказывал, как его отец Владимир Спиридонович Путин, несмотря на "бронь", освобождавшую его от службы, пошел на фронт, воевал и был тяжело ранен на Невском пятачке.

Рассказывал президент и о своей матери Марии Ивановне, пережившей блокаду, о своем старшем брате, умершем от дифтерита в 1942 году. Владимир Путин родился через семь лет после Победы.

Сегодняшний Парад Победы президент России назвал "прекрасным" и "замечательным", посетовав лишь, что погода не позволила авиации принять в нем участие. Погодные условия предоставляли летчикам лишь 150 метров хорошей видимости при необходимых 400, отметил Путин в эфире телеканала "Россия 1", добавив, что в таких условиях не было никакой необходимости рисковать безопасностью и летчиков, и людей, находящихся на земле.

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