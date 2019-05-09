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9 мая 201916:22

В Турции на заводе пролилось 80 тонн жидкой стали: 11 человек пострадали

На сталелитейном заводе на западе Турции разлилось 80 тонн жидкой стали. В результате происшествия пострадали 11 человек. Об этом сообщает турецкое издание Cumhuriyet.

Инцидент случился на заводе HABAŞ, располагающемся в районе Алиага провинции Измир. В результате того, что был перевернут 120-тонный котел, около 80 тонн жидкой стали пролилось в производственной зоне. 11 рабочих пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии и доставлены в местные больницы. Семеро пострадавших получили медицинскую помощь на месте.

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