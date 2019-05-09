Распродажа "Барселоны": летом команду покинут 10 футболистов

Руководство испанской "Барселоны" намерено серьезно обновить состав команды по окончании текущего сезона. Список тех, кто оказался в "черном списке", составляет порядка десяти игроков. Среди них Фелипе Коутиньо и Иван Ракитич.

Также в список вошли такие игроки "блаугранас", как не имеющие стабильной игровой практики Самуэль Умтити, Джаспер Силлессен, Томас Вермален, Рафинья Алькантара, а арендованные Кевин-ПринсБоатенг и Джейсон Мурильо вернутся в свои клубы – в итальянский "Сасуоло" и испанскую "Валенсию" соответственно, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на AS.

Ранее стало известно, что представители "Барсы" готовы на досрочное расторжение контракта с Коутиньо, который за год выступлений в команде не смог завоевать стабильное место в стартовом составе. В текущем сезоне он сыграл в чемпионате Испании 33 матча, забив 5 мячей и сделав 2 голевые передачи.

Его трансфер стоил каталонцам 135 миллионов евро.