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День Победы 19 минут назад
Участники "Бессмертного полка" говорят спасибо поколению победителей
День Победы в Москве начался при хорошей погоде. После обеда сотни тысяч участников "Бессмертного полка" начали шествие по центру столицы. Люди с портретами родственников-фронтовиков прошли колонной, почтив память участников Великой Отечественной войны. Среди участников шествия был и Владимир Путин.
По Тверской, Охотному ряду, Манежной и, конечно, Красной площади российской столицы идет 9 мая "Бессмертный полк".
Во главе колонны вот уже пятый год подряд — президент России. В руках — портрет отца, Владимира Спиридоновича Путина. Он воевал на Невском пятачке, участвовал в боях в составе диверсионного отряда, был тяжело ранен. Навсегда вписал свое имя в список героев, отстоявших Ленинград. Рядом с главой государства — народный артист Советского Союза Василий Лановой. И его мать, Галина Ивановна, которая с первого дня войны работала в цеху химического завода, вручную разливая жидкость в противотанковые гранаты.
"Это движение грандиозное! Оно родилось от памяти тому поколению, которое отстояло нашу жизнь, нашу страну, нашу культуру, русскую душу, русский взгляд на природу, на все! Это то поколение отстояло. И вот это память о том поколении. Великая благодарность тому поколению!" — говорит Василий Лановой.
Спасибо поколению победителей, говорят 9 мая сотни тысяч человек по всей стране. К шествию "Бессмертного полка" присоединился мэр Москвы Сергей Собянин. В его руках портрет дяди, прошедшего Великую Отечественную войну.
В столичной колонне "Бессмертного полка" идет и тот, кто первым предложил чтить память ушедших героев именно так: вставая вместе, плечом к плечу, потомки вместе со своими предками. Теперь Геннадий Иванов рассказывает, что идея пришла к нему во сне, 12 лет назад.
"Вот подумал: наверное, достойны и наши деды, отцы… С этим и заснул. А во сне уже картинка-то и приснилась вот эта вот: по нашей улице Республики в Тюмени мы идем в колонне. У всех портреты отцов, дедов. Вот я сразу подумал, когда проснулся: все! Написал в газету "Тюменские известия" — и опубликовали. Потом обратился в регионы", — вспоминает автор идеи "Бессмертного полка".
На улицах Тюмени, где увидел свой сон Геннадий Иванов, 9 мая ветераны отдают честь бессмертному строю тех, с кем когда-то вместе шли к Великой Победе. Утирают слезы в Томске — одном из первых регионов, откуда несколько лет назад "Бессмертный полк" начал свое великое шествие по стране.
"Дед, вставай! Посмотри, как мало осталось твоих в этом честном строю. Дед, вставай! Через десять годков что за лица увидят мои дети 9 мая? Кем будут гордиться? Ты не встанешь, я знаю. Но я пронесу твою честь. Ведь я твоя кровь, ведь я твоя память", — говорили участники акции в Томске.
В Астрахани с фотографией деда-фронтовика в колонну встал временно исполняющий обязанности главы региона Сергей Морозов. По Невскому проспекту с портретом дяди, погибшего за два месяца до Победы, идет исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Иркутск и Владикавказ, Улан-Удэ и Ставрополь, Новосибирск, Барнаул, Благовещенск… Вот, в заполярном поселке Чокурдах тоже памятное шествие. Акции памяти, объединившие маленькие деревни и большие города в едином чувстве.
Приходят семьями, три, а иногда даже четыре поколения семьи в одном строю.
И "Бессмертный полк" сегодня — это уже не только грандиозное шествие. Это целое общенациональное движение, которое помогает восстанавливать семейные истории. Узнать судьбу, а иногда и место захоронения павшего бойца. Уже в следующем году в колонны встанут совсем юные участники Великой Отечественной войны: те, кто погиб мальчишками, не успев создать семью и родить собственных детей. Но кто тоже стараниями волонтеров встанет в колонну героев. Они одержали победу над фашизмом, навсегда отстояв собственное право на бессмертие.
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