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9 мая 201917:53

Илья Воробьев: Киселевича подкосила пауза в "Виннипеге"

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев накануне стартового поединка чемпионата мира против команды Норвегии поделился своими ожиданиями. Также наставник "Красно машины" прокомментировал некоторые решения по составу.

"В сборной России серьезная конкуренция, поэтому Киселевича отправили домой. Его подкосило то, что он долго не играл за "Виннипег", и пауза после регулярки сказалась на его ритме игры, — сказал Воробьев, которого цитирует Спорт24.Ru. – Теперь мы ждем Гаврикова и Задорова, с которым уже говорили и еще будем говорить о различиях с НХЛ. Он приедет в команду послезавтра из-за задержек с визой".

"Что касается норвежцев, то надо готовиться ко всем играм. Первая игра – непростая, но мы работаем. В последних играх у нас в нападении все шло поступательно, надеюсь, что завтра мы продолжим. Все увидим".

Напомним, что встреча против Норвегии состоится 10 мая. Начало матча – в 17:15 по московскому времени.

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