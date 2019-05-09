Украинских журналистов избили за съемки банкета

Во время съемок сюжета о банкете, посвященном празднованию дня рождения начальника таможни, избита съемочная группа украинского телеканала. Об инциденте сообщил на своей странице в Facebook глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. По его данным, пострадали журналисты телеканала "Аверс": избиты журналист Мария Петручик и оператор, а также водитель съемочной группы. Повреждена телекамера и микрофоны, у журналистов отобрали телефоны и удостоверения. Такую реакцию вызвала попытка снять празднование дня рождения начальника КПП "Ягодин" на украинско-польской границе Александра Оникийчука.

Полиция открыла уголовные дела за препятствование журналистской деятельности, грабеж и избиение.

Ранее сообщалось о нападении на украинского журналиста Вадима Комарова, писавшего о коррупции в мэрии Черкасс, в среде местных депутатов и о подавлении бунта в исправительной колонии. Ему проломили череп, напав на улице.

За минувший год на Украине было зафиксировано 78 случаев нападения на журналистов. Возбуждено 63 уголовных дела в связи с преступлениями, связанными с препятствованием профессиональной деятельности журналистов.