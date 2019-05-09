Сотрудника супермаркета, избившего покупателя, отстранили от работы

Сотрудник супермаркета "Пятерочка" после драки с покупателем отстранен от работы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, управляющей магазином.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Домодедове сотрудник супермаркета заподозрил покупателя в краже товара и сделал ему замечание. Завязалась драка, покупателю удалось вырваться и убежать, однако продавец преследовал его до улицы.

Видео драки попало в интернет, полиция начала проверку данного факта. По предварительным данным, инициатором драки был покупатель, от которого потребовали вернуть товар на полку или оплатить его.

В магазине идет разбирательство инцидента, работник на время отстранен от работы "до выяснения обстоятельств инцидента".