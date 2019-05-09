Хоккей. ЦСКА номинирован на звание лучшей команды Европы

Клуб Континентальной хоккейной лиги ЦСКА был номинирован на звание лучшей команды минувшего сезона по версии Альянса европейских клубов. Помимо столичных армейцев номинантами на премию стали швейцарский "Берн", финский "Кярпят", немецкий "Адлер Маннгейм" и шведская "Фрелунда".

Кроме того, для ЦСКА эта номинация – не единственная. Нападающий "красно-синих" Кирилл Капризов в третий раз подряд номинирован на звание лучшего молодого игрока Европы, сообщает официальный сайт ЦСКА. Ранее в 2017 году он выиграл премию, в 2018 году стал вторым.

Лауреаты премии станут известны на торжественной церемонии. Она состоится 11 июня.

Напомним, что в минувшем сезоне КХЛ ЦСКА завоевал титул чемпиона лиги, в финальной серии обыграв омский "Авангард" со счетом 4:0.