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Ядерная программа Ирана 1 час назад

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9 мая 201919:46

МИД РФ: Москва и Тегеран продолжат сотрудничать в сфере мирного атома

МИД России заявил, что у Москвы есть понимание причин того, почему Тегеран частично приостановил выполнение своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), и подтвердил намерение сотрудничать с Ираном в сфере мирного атома.

В комментарии российского внешнеполитического ведомства, опубликованном в четверг на официальном сайте МИД, отмечается, что Россия осуждает действия США, которые не только год назад вышли из СВПД, а затем в нарушение резолюции СБ ООН ввели односторонние ограничения против Ирана, но и пытаются "применять меры экономического и политического давления". Это делается для того, чтобы "воспрепятствовать их нормальному экономическому сотрудничеству с ИРИ", подчеркивается в комментарии.

В то же время МИД РФ призвал Иран не предпринимать дальнейших шагов по сворачиванию выполнения обязательств в рамках СВПД, а все государства, участвующие в "ядерной сделке, — соблюдать свои обязательства, оговоренные в Плане действий.

Кроме того, российское внешнеполитической ведомство призвало ускорить запуск специального платежного механизма "Инстекс", призванного содействовать обслуживанию торговых сделок с Ираном. Москва также считает необходимым проведение заседания Совместной комиссии по иранской "ядерной сделке".

"В годовщину выхода США из "ядерной сделки", 8 мая, Тегеран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе, в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним. Президент Ирана Хасан Роухани также заявил, что дает 60 дней европейским странам на переговоры.

Между тем канцлер Германии Ангела Меркель заявила в четверг по итогам неформального саммита Европейского союза, что ЕС делает ставку на дипломатическое решение конфликта вокруг ядерной программы Ирана. Она признала, что у Европы есть разногласия с США по этому вопросу.

По ее словам, важно, чтобы Европа придерживалась единой позиции в создавшейся ситуации. "Мы делаем ставку не на деэскалацию, а на дипломатическое решение", — указала Меркель. В то же время она отметила, что "Иран должен осознавать, что он делает", цитирует слова канцлера ТАСС.

Со своей стороны, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, если Иран выйдет из сделки, ответственны за это будут США. Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас необходимо сделать все, чтобы избежать эскалации и сохранить эту сделку.

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