После выборов в Европарламент ЕС проведет внеочередной саммит

Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что ЕС проведет внеочередной саммит после выборов в Европарламент, которые намечены на 26 мая.

Выступая в четверг, 9 мая, на пресс-конференции по итогам переговоров на высшем уровне в румынском Сибиу, Туск заявил, что после выборов в ЕП планирует созвать саммит, чтобы начать процесс определения кандидатов в институты ЕС. По его словам, это нужно, чтобы чтобы обеспечить бесперебойное функционирование Евросоюза после выборов в ЕП.

"Этот процесс должен быть оперативным, эффективным и отвечать нашим договорам", — подчеркнул глава Евросовета, слова которого приводит РИА Новости.

Позже он разместил в своем Twitter сообщение, где говорится, что саммит запланирован на 28 мая.

Ранее в четверг о планах проведения внеочередного саммита ЕС 28 мая заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Нынешний неформальный саммит Евросоюза в Сибиу был посвящен стратегической программе Евросоюза на 2019-2024 годы. В одобренной на саммите декларации лидеры ЕС взяли на себя десять ключевых политических обязательств.