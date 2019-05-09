В Индийском океане на серфера напала акула

33-летний мужчина занимался серфингом в запретной зоне возле острова Реюньон в Индийском океане и стал жертвой нападения акулы. Об этом сообщил информационный портал Imaz Press Réunion.

Инцидент случился возле побережья города Сен-Ле (на западе острова) во второй половине дня. Спасателям удалось вытащить серфера на берег через несколько минут после происшествия. Но в результате нападения акулы серфер лишился ноги и скончался.

За несколько часов до трагического случая власти французского города сделали предупреждение туристам и местным жителям, призвав их быть осторожными при занятиях водными видами спорта из-за риска нападения акул в это время года.