Избавиться любой ценой: "Реал" готов пойти на крайние меры ради ухода Бэйла

Руководство мадридского "Реала" готово пойти на любые меры, чтобы вынудить валлийского полузащитника Гарета Бэйла покинуть команду. В частности, в "Королевском клубе" припугивают британца переводом в дубль команды.

В Мадриде не оценили слова агента Бэйла Джонатана Барнетта, заявившего, что его клиент намерен отработать действующий контракт до его завершения, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на The Sun. В "Реале" давно не скрывают своего желания избавиться от хавбека сборной Уэльса, который подвержен травмам.

"Сливочные" также готовы рассмотреть аренду игрока. Кроме того, в мадридской команде готовы даже компенсировать ему часть зарплаты в случае его окончательного перехода из "Реала" в другой клуб, где ему будут предложены меньшие деньги. Если же Бэйл не согласится, то уже тогда ему грозят переводом во вторую команду "Реала".

Напомним, что валлиец выступает за мадридцев с 2013 года, куда он перешел из "Тоттенхэм Хотспур".